В пермской инвесткомпании "Витус" прокомментировали отзыв лицензии

В Перми инвестиционная компания "Витус", у которой банк России аннулировал лицензию на осуществление брокерской, дилерской депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, призвала клиентов подойти в офис для подписания документов, на основании которых будет вестись возврат активов, передает корреспондент Накануне.RU.

Сделать это нужно до 1 ноября 2019 г.

Также в компании прокомментировали ситуацию с отзывом лицензии. Как сообщил РБК гендиректор "Витус" Дмитрий Балтачев, среди нарушений, о которых сообщил Банк России, нет ни одного, решение по которым вступило бы в силу.

"Ранее Центральный Банк направлял предписания, которые мы сейчас опротестовываем в порядке, установленном законом. Остальные нарушения, о которых упоминается в сообщении, Центральным банком решения еще не приняты", приводит издание слова Балтачева. Конкретизировать нарушения глава компании отказался так как эта информация касается клиентов и является конфиденциальной.

Как сообщало Накануне.RU, вчера стало известно о том, что действие лицензии одной из старейших инвестиционных компаний Пермского края "Витус" прекращается с 11 декабря 2019 года. Основанием для принятия такого решения стали неоднократные нарушения требований законодательства о ценных бумагах и требований федерального закона о противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением прекращения обязательств перед клиентами и обеспечить возврат имущества компания должна до 10 декабря 2019 года.

По словам директора "Открытия Брокер" Даниила Фадеева, на рынке брокерских услуг происходит схожая с банковским сектором тенденция - с рынка уходят недостаточно надежные и мелкие участники. В результате остаются только крупные компании, удовлетворяющие требования ЦБ.