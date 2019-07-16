07 Августа 2020
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Владимир Путин на саммите GMIS-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

"Владимир Владимирович высоко оценил..." Куйвашев подвел итоги визита Путина в Екатеринбург

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подвел итоги визита в Екатеринбург президента России Владимира Путина.

Напомним, глава государства побывал в уральской столице на минувшей неделе. Он выступил на саммите GMIS, посетил выставку "Иннопром-2019" и встретился со студентами Уральского федерального университета.

"Владимир Владимирович Путин высоко оценил потенциал и наработки Уральского федерального университета. С созданием на базе УрФУ научно-образовательного центра мирового уровня, проект которого был представлен президенту России, мы выходим на следующий, еще более высокий уровень научно-производственной кооперации. Также президент отметил, что хорошей базой для развития университета станет новый кампус, который планируется передать вузу после проведения Универсиады в 2023 году", - заявил Куйвашев на сегодняшнем заседании регионального правительства.

Евгений Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, по итогам совещания губернатор поручил правительству внести необходимые коррективы в программные документы региона в части промышленного развития и научно-образовательной деятельности, выстраивания отношений с бизнес-сообществом и внедрения цифровых платформ. Также Евгений Куйвашев дал поручение кабмину совместно с администрацией Екатеринбурга проработать план застройки территории, где будет размещена деревня студенческих игр.

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"Владимир Владимирович высоко оценил..." Куйвашев подвел итоги визита Путина в Екатеринбург

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Теги: Куйвашев, Путин, визит, итоги



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