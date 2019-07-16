Альпинист из Перми сорвался со скалы в районе Эльбруса

Спасатели передали медикам пострадавшего в одном из ущелий альпиниста из Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В 11.20 15 июля в центр управления в кризисных ситуациях сообщили о том, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-су на высоте 3,6 км сорвались два альпиниста. К 0.35 16 июля стало известно, что поисково-спасательные работы завершены.

Спасатели передали врачам "скорой помощи" 30-летнего альпиниста с травмами различной степени тяжести. Он приехал в горы из Перми.