07 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
(2004) |

Альпинист из Перми сорвался со скалы в районе Эльбруса

Спасатели передали медикам пострадавшего в одном из ущелий альпиниста из Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В 11.20 15 июля в центр управления в кризисных ситуациях сообщили о том, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-су на высоте 3,6 км сорвались два альпиниста. К 0.35 16 июля стало известно, что поисково-спасательные работы завершены.

Спасатели передали врачам "скорой помощи" 30-летнего альпиниста с травмами различной степени тяжести. Он приехал в горы из Перми.

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Альпинист из Перми сорвался со скалы в районе Эльбруса

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Теги: Эльбрусский район, ущелье Адыр-су, альпинист, сорвался



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