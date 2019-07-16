07 Августа 2020
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дымка, смог, Челябинск, атмосфера, воздух (2017) | Фото: Александр Кайнов

"Что делает губернатор Усс?": Красноярск затянуло плотной дымкой с запахом гари, люди ходят в масках

Жители Красноярска жалуются на дымку, затянувшую город, а также неприятный запах.

За один день - 15 июля - на горячую линию краевого министерства экологии и рационального природопользования поступило 30 сообщений от красноярцев.

В Среднесибирском УГМС сообщили, что дым в городе – это последствия пожаров в Богучанском и Эвенкийском районах. Задымленность усиливают лесные пожары, зарегистрированные в Иркутской области.

Жителей заверили, что экологическая обстановка в городе и крае изменится уже в ближайшее время, ожидаются дожди. Пока же улицы Красноярска патрулируют инспекторы минэкологии и передвижная эколаборатория. Они переведены на круглосуточный режим работы.

В соцсетях, между тем, сообщают, что "творится полная жесть". Люди пишут, что ходят по улице в маске, "иначе просто дышать нечем".

Горожане жалуются, что чувствуют в воздухе и запах химии, а не только гари, сообщил Regnum председатель общественного экологического движения "Чистый край" Евгений Ходос. По его словам, "чувствуется ароматика то ли от металлургических заводов, то ли от ТЭЦ".

Активисты интересуются, что делает для разрешения ситуации губернатор Красноярского края Александр Усс. Местные издания сообщают, что в последние дни глава региона побывал в Неаполе на летней универсиаде, в пресс-службе краевого правительства это не комментируют.

Отметим, Красноярский край традиционно попадает в рейтинг самых грязных регионов России. Усс же недавно попал в громкий скандал, когда приехал в пострадавший от паводка город Канск и довольно жестко ответил на вопрос одной из жительниц города.

Видеозапись со встречи Усса с местными жителями появилась в Сети. Женщина спросила, видел ли Усс размытую дорогу. "А если сейчас вода пойдет, размоет, нам вертолеты будут присылать?", - задала она резонный вопрос губернатору.

"Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и все", - заявил Усс.

Позже пресс-секретарь губернатора Елена Уляшева написала в Facebook, что "распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста". Дорогу в итоге все-таки затопило, жителей пришлось переносить через размытый участок в ковше экскаватора.

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"Что делает губернатор Усс?": Красноярск затянуло плотной дымкой с запахом гари, люди ходят в масках

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Теги: красноярск, дымка, пожары



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