Составлен портрет типичного пассажира российского поезда

Типичным пассажиром российского поезда оказалась 32-летняя женщина, путешествующая в одиночку.

Эксперты сервиса OneTwoTrip составили портрет типичного пассажира на основе данных о бронированиях железнодорожных билетов с 30 июня 2018 года по 1 июля 2019 года, передает РИА Новости.

Почти половина путешественников (49%) – женщины среднего возраста, которые приобретают билет только для себя. Чаще всего они едут в плацкартном вагоне (43%) и, как правило, на нижней полке — по статистике такие места на 2% популярнее верхних.

В большинстве случаев пассажир едет из крупного города — Москвы, Санкт-Петербурга, или Краснодара: на эти города приходится 48% отправлений. В среднем он проводит в поезде не менее восьми часов, проезжая около 700 километров.

Как правило, такой пассажир приобретает билеты за три недели до отъезда. Около 16% путешественников бронируют билеты в понедельник. В саму поездку, как правило, отправляются в первый день недели (16%) или во вторник - так поступают 15% покупателей железнодорожных билетов.