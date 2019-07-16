На Южном Урале в лесу обнаружили кучи неиспользованного асфальта

В Челябинской области после ремонта дорожного полотна на трассе М-5 неподалеку от Аши рабочие высыпали неиспользованный асфальт в лесном массиве. О произошедшем местные жители рассказали общественникам, сообщили Накануне.RU в организации "Гражданский патруль".

После ремонта кучи неиспользованного асфальта образовались на обочине дороги и в лесном массиве.

Общественники обратились в прокуратуру и региональное минэкологии с просьбой провести проверку по данному факту и привлечь виновных лиц к ответственности.