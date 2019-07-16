Первый тур нового сезона РПЛ установил рекорд посещаемости

В Российской премьер-лиге (РПЛ) установлен новый рекорд посещаемости первого тура сезона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РПЛ, восемь первых матчей нового сезона посетили 183 тыс. 617 зрителей или 22 тыс. 952 в среднем за встречу.

Предыдущий рекорд установили в прошлом сезоне, тогда соответствующие показатели равнялись 169 тыс. 600 человек и 21 тыс. 200 за матч в среднем.

Напомним, что предыдущий сезон РПЛ стал самым посещаемым за всю историю турнира.