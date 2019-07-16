Хакер рассказал, как взломать любой аккаунт в Instagram за считанные минуты

Специалист в сфере кибербезопасности по имени Лаксман Мутийя придумал, как можно взломать любой аккаунт в Instagram, потратив на это считанные минуты.

Хакер обнаружил в социальной сети уязвимость в процессе восстановления пароля от аккаунта: во время этого действия пользователь получает сообщение с кодом на электронную почту, чтобы подтвердить, что именно он намерен сменить пароль. Однако Мутийя выяснил, что можно отправить примерно миллион цифровых комбинаций и угадать правильный. И хотя Instagram имеет ограничения по числу возможных запросов, хакер сумел обойти эту защиту, отправив варианты кодов с сотни тысяч IP-адресов.

Благодаря этому он ввел более 200 тыс. комбинаций за 10 минут и установил, что для взлома любой страницы нужно пять тыс. адресов и миллион запросов с каждого из них. После этого Мутийя сообщил Facebook, владеющей Instagram, о найденной им уязвимости. Как пишет ПолитЭксперт, за это представители компании выплатили ему денежную премию, отметив, что уже устранили недочет.

Как сообщало Накануне.RU, в начале июля пользователи социальных сетей Facebook, Instagram и What'sApp сообщили о сбое в работе сервисов. Технические неполадки были зафиксированы в России и некоторых странах Европы.