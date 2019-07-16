07 Августа 2020
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Экономика В России
Яндекс.Такси, Яндекс-Такси, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

В Gett возмущены сделкой "Яндекс.Такси" и группой "Везёт"

Конкурент "Яндекс.Такси" – агрегатор такси Gett – обеспокоен новостью о сделке "дочки" "Яндекса" с группой компаний "Везет", о которой стало известно накануне. По словам основателя и главы Gett Дэйва Вайсера, покупка сервисом "Яндекс.Такси" активов "Везет" может привести к монополизации рынка.

"Мы возмущены тем, что такая сделка даже обсуждается. Я уверен, что государству выгодна здоровая конкуренция на всех рынках, особенно в потребительском секторе. ФАС не может допустить создания подобных монополий", - цитирует ТАСС Вайсера.

Вместе с тем в компании не стали уточнять, планирует ли Gett обращаться в антимонопольную службу в связи с этой сделкой. "Мы ждем заключения ФАС", - сказал Вайсер, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, по условиям сделки "Яндекс.Такси" покупает программное обеспечение и колл-центры группы компаний "Везет". Акционеры группы получат до 3,6% "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения "ключевых целей по операционных и иным показателям". Таким образом, после завершения сделки 56,2% сервиса "Яндекс.Такси" будет принадлежать непосредственно "Яндексу", 35% - Uber (ранее объединился с "Яндекс.Такси"), 5,3% - сотрудникам в рамках программы поощрения.

Gett — израильская компания, предоставляющая сервис такси в Израиле, России, Великобритании и США. Компания Gett не предоставляет услуги такси непосредственно. Она лишь позволяет лицензированным таксопаркам получать заказы от пользователей мобильного приложения.

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В Gett возмущены сделкой "Яндекс.Такси" и группой "Везёт"

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Теги: gett, яндекс.такси, везет, такси, сделка



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