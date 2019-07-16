Работников тюменского "Медицинского города" уличили в искажении отчётности и выводе "налево" крупных сумм

Проверка департамента здравоохранения Тюменской области нашла нарушения в работе "Медицинского города". В частности, речь идёт о незаконных выплатах сотрудникам и ограничении конкуренции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента.

Поводом для проверки стало обращение сотрудников бухгалтерии "Медгорода". Найдены многочисленные нарушения финансового характера при проведении закупок, искажение отчетности. Также речь идёт о незаконных выплатах через кассу учреждения и на "зарплатные" счета в банке работникам бухгалтерии, планово-экономического и закупочного отделов при отсутствии обязательных документов. Некоторые сотрудники говорили, что фактически деньги они не получали, а лишь ставили свои подписи в платёжной ведомости.

Подобным образом со счетов "города" каждый месяц "пропадали" значительные суммы. Также нашли нарушения сроков оплаты обязательств перед контрагентами, выплаты зарплаты. Есть и другие грубые нарушения в ведении бухгалтерского учета. Департамент выявил многочисленные нарушения правил проведения закупочных процедур, которые способствовали ограничению или отсутствию конкуренции. Материалы переданы в прокуратуру Тюменской области.

Напомним, ранее стало известно о разгоревшемся конфликте между работниками бухгалтерии онкоцентра и начальством больницы после жалобы, отправленной сотрудникам финансово-экономического блока губернатору Александру Моору. Экономисты пытались вступиться за главного бухгалтера онкоцентра, которую, по мнению сотрудников, несправедливо привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение сроков выплаты зарплат. Подписи в поддержку коллеги поставили 28 человек. И якобы после того, как о письме стало известно руководству, главврач начал вынуждать специалистов центра увольняться. Тогда и началась проверка департамента здравоохранения.