В Прикамье прошла самая электроактивная за четыре года гроза и выпал град размером с куриное яйцо

Жители Прикамья в социальных сетях делятся фотографиями разгулявшейся на территории региона стихии, передает корреспондент Накануне.RU.

ГУ МЧС России по Пермскому краю ранее рассылало жителям края штормовое предупреждение. 15 июля в регионе был сильный ливень, град и порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Градины размером с куриное яйцо сфотографировали жители Орды, Кунгура, Уинского и Октябрьского. Садоводы сообщают о побитых градом растениях. О каких-то более серьезных последствиях пока неизвестно.

Фотографиями стихии делятся в соцсетях и пермяки. Вчера в краевой столице была сильная гроза. По словам специалиста ГИС-Центра ПГНИУ Андрея Шихова, гроза стала самой сильной по электроактивности за четыре года, с 24 июня 2015 года.

Наблюдать молнии пермяки смогли почти в идеальных условиях из-за отсутствия сильного дождя.

Напомним, 10 июля в краевой столице прошел шквал, который повалил 53 дерева и восемь светофоров. Пострадали три человека, повреждены автомобили.