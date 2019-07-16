07 Августа 2020
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Общество В России
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества у коррупционеров

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества дополнительным видом наказания в случае преступления коррупционного характера.

Как пояснил глава СК газете "Известия", это нужно для усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба.

По словам Бастрыкина, зачастую "еще в период проведения доследственной проверки проверяемыми лицами предпринимаются активные действия к сокрытию принадлежащего им имущества".

В прошлом году Росфинмониторинг призвал чаще конфисковывать деньги и имущество у экономических преступников.

Заместитель директора - статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный отметил, что уголовное законодательство в части экономических преступлений зачастую не предусматривает конфискации преступных доходов. Тогда как основная цель "антиотмывочной" системы - лишение преступника дохода от совершения противоправных действий.

"Конфискация у нас, по экономическим преступлениям, связанным с отмыванием, практически отсутствует. Она необходима для пополнения бюджета в сложный момент", - сообщил Ливадный.

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Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества у коррупционеров

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Теги: александр бастрыкин, конфискация имущества



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