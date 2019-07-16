Власти Челябинска отказались от проекта по организации платных парковок

В Челябинске не будет реализован проект по организации платных парковок. Об этом заявила врио главы города Наталья Котова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Соглашение о создании сети платных парковок было подписано с ООО "Администратор парковочного пространства" весной прошлого года. Концессионер должен был создать 8 тысяч парковочных мест.

Глава области Алексей Текслер поручил проверить целесообразность заключения такого соглашения. В результате были выявлены нарушения со стороны концессионера.

"Не созданы условия в городе, не благоустроены парковочные места. Не был произведен ремонт здания, которое также входило в предмет концессионного соглашения. О каком взимании платы можно говорить? Все сроки нарушены", - рассказала Наталья Котова.

Концессионеру направлено уведомление о расторжении соглашения. Если организации не согласится на расторжение договора, власти намерены обратиться в суд.