НПО автоматики прокомментировало сходство их инновационного прототипа с зарубежной разработкой

Уральское предприятие НПО автоматики (входит в Роскосмос) прокомментировало утверждения о том, что представленный им прототип инновационного беспилотного трактора сильно похож на зарубежную разработку.

Напомним, прототип был представлен на недавней на выставке "Иннопром-2019" в Екатеринбурге. СМИ сообщали, что сделанный на Урале беспилотный трактор напоминает южнокорейский мини-трактор Branson 2500h: утверждалось, что именно такой НПО приобрело в мае 2019 года за 1,2 млн руб.

Модель Branson 2500h

Прототип НПО

Как говорится в ответе НПО автоматики на запрос Накануне.RU, предприятие не производит тракторы и иную сельскохозяйственную технику.

"Мы изготавливаем и разрабатываем системы управления, в том числе и беспилотные, для ракет-носителей, а также различных средств передвижения. За основу проекта "Беспилотный трактор", презентованный на международной промышленной выставке "Иннопром-2019", взята система управления, которая была нами разработана и испытана на комбайне RostselmashTorum 760 осенью прошлого года. В этом году мы смонтировали систему на шасси одного из серийно выпускаемых тракторов", - сообщили в НПО, не уточнив, о какой модели идет речь.

Как отметили на предприятии, тем самым было продемонстрировано, что данную систему можно установить на любой вид сельскохозяйственной техники как российского, так и иностранного производства. В дальнейшем НПО планирует установить систему управления на отечественный трактор.