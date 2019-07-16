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Банк Югра (2017) | Фото: finamer.ru

Вкладчикам "Югры" удалось сформировать комитет кредиторов

Кредиторам "Югры" удалось собрать комитет кредиторов, передает корреспондент Накануне.RU.

Собрание состоялось накануне в Москве. Его участниками стали 2189 человек, что составляет 42,19% от общего числа кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. Добавим, что в этот раз АСВ провело сразу два собрания. Первое - с кворумом 50% было признано несостоявшимся, но следом за ним состоялось собрание с кворумом 30% - и оно было признано правомочным.

По итогам голосования, в комитет кредиторов вошли: лидер союза вкладчиков Николай Николаев, а также Николай Шевченко, Павел Медведев, Юрий Ермаков и Илья Щеголев.

Напомним, на последнем собрании вкладчикам банка "Югра" удалось собрать кворум, однако, комитет кредиторов так и не был сформирован. Кредиторам не удалось достичь между собой согласия и избрать персональный состав комитета из числа внесенных ими в список для голосования 28 кандидатов, включавший независимых кандидатов, имеющих большой практический опыт в области финансового аудита и защиты интересов кредиторов финансовых организаций. Отметим, что первая попытка вкладчиков избрать состав комитета кредиторов состоялась в конце декабря 2018 г.

Cуд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

В апреле под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка в сумме 7,5 млрд руб.

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Вкладчикам "Югры" удалось сформировать комитет кредиторов

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Теги: банк югра, комитет кредиторов, вкладчики, превышенцы, собрание, АСВ



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Ранее 13.07.2017 13:31 Мск Все офисы попавшего под временное управление банка "Югра" перешли на консультационный режим работы
Ранее 10.07.2017 14:52 Мск Центробанк заподозрил "Югру" в манипуляциях с вкладами
Ранее 10.07.2017 10:12 Мск Центробанк ввел мораторий на требования кредиторов банка "Югра" и утвердил временную администрацию

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