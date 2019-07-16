07 Августа 2020
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Пакистан, Индия, Кашмир (2015) | Фото: http://phototour.pro

Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов

Напряженность между Индией и Пакистаном пошла на спад, и авиационные власти Пакистана вновь открыли воздушное пространство страны для всех типов гражданских авиаперевозок, сообщает RT.

Напомним, в конце февраля начались столкновения военных подразделений двух стран в спорном Кашмире, сообщалось, что пакистанская армия сбила два самолета ВВС Индии. После этого Пакистан закрыл воздушное пространство для гражданских самолетов, а авиационные регуляторы в разных странах запретили или ограничили полеты своих самолетов вблизи конфликтной зоны. Из-за этой ситуации увеличилось время в пути из России в Таиланд и Вьетнам, на китайский остров Хайнань.

 

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Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов

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Теги: пакистан, индия, кашмир, воздушное пространство



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