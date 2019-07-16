США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку

США намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в Женеве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в американских властях.

В новой сделке может в качестве одной из сторон участвовать Китай.

Regnum сообщает, что 17−18 июля в Женеве пройдет встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова с первым заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном. Переговоры будут посвящены обсуждению стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой.

В начале февраля Дональд Трамп заявил, что США готовы рассмотреть возможность перезаключения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с расширенным составом участников.

Американский лидер не исключил возможность выработки другого соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало Китай.