В Югре двухлетний ребёнок погиб от удара током

В Лянторе двухлетний мальчик погиб от удара током, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Мальчик был с матерью. Когда она вышла из комнаты, ребёнок нашёл включённый в сеть удлинитель, вставил в него пальцы и получил смертельный удар током. Следователи проводят проверку. Семья благополучная, на учёте в полиции не состояла.

Отметим, подобные случаи происходят на Урале регулярно. В Челябинской области один ребёнок погиб от удара током во время игры в прятки, потом пятилетняя девочка залезла в трансформаторную будку, где получила электротравму. В Прикамье за травму школьника в трансформаторной будке осудили мастера электросетей.