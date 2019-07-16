07 Августа 2020
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Общество В России
Первый российский средне-магистральный самолет SSJ-100, МАКС 2013 (2013) | Фото: instagram.com/isizoff

Половине россиян все равно, на каком самолете лететь, но треть выберет иностранный борт

Большинству россиян все равно, на каком самолете – российском или иностранном – пройдет их полет. Решающее значение имеет стоимость билетов. Тем не менее, 33% участников опроса Сбербанка "Потребительский индекс Иванова" отметили, что будут стараться летать на иностранных самолетах, при этом 14% хотят, чтобы их перелеты осуществлялись на отечественных бортах. 53% равнодушны к тому, на чем их повезут, пишет РБК. Издание отмечает, что опрос был проведен после майской авиакатастрофы "Суперджета" в Шереметьево.
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Индекс Иванова — ежеквартальный индекс потребительской уверенности. "Условный Иванов" рассматривается как типичный представитель среднего класса. Опрос разработан исследовательским агентством Cint по поручению Sberbank CIB. Он проводится по методике, соответствующей ежеквартальным опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, применяемым в Евросоюзе. Исследование основано на опросе 2,3 тыс. граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тыс. человек.

SSJ-100 Ð¼Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:ÐœÐÐš

Стоит отметить, что в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о катастрофе SSJ-100 нет прямых указаний на то, что ЧП произошло из-за неисправности самолета. Правда, остается фактом: после попадания в самолет молнии произошел сбой в его штатной работе. А вот к подломленным шасси претензий нет, поскольку нагрузка на них в момент жесткой посадки была значительно выше максимально допустимой в эксплуатации.

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Половине россиян все равно, на каком самолете лететь, но треть выберет иностранный борт

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Теги: россияне, катастрофа ssj-100 в шереметьево, тип самолета, суперджет, ssj-100



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