Следователи проверяют инцидент с самолетом "Победы" в Казани

В Казани следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России осмотрели самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа", который накануне должен был совершить рейс по маршруту Казань – Санкт-Петербург, но через полчаса после взлета вернулся в аэропорт вылета.

"По предварительным данным, самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" с 185 пассажирами и 6 членами экипажа на борту вылетел в 20:50 15.07.2019 из Казани в Санкт - Петербург. В связи с задымлением салона и возможными неисправностями в левом двигателе самолет в 21:25 вернулся в аэропорт вылета", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Приволжского СУТ СКР.

Пострадавших нет.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.