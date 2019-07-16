Тысячи военных примут участие в Армейских международных играх - 2019

Более 5 тыс. военнослужащих в составе 200 команд примут участие в Армейских международных игр - 2019.

Всего в ходе АрМИ-2019 будет проведено 32 конкурса на территории России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Китая, Казахстана, Монголии и Узбекистана.

На территории РФ пройдет 15 конкурсов. Так, в Московской области состоятся конкурсы танковых экипажей "Танковый биатлон", военных поваров "Полевая кухня", военных полицейских "Страж порядка", спасательных подразделений "Аварийный район" и военных кинологов "Верный друг".

В Калининградской области будут проводиться соревнования морских пехотинцев "Морской десант".

Тюмень примет международные этапы конкурсов инженерных войск "Безопасный маршрут" и "Инженерная техника".

В Омске будут соревноваться ремонтные подразделения "Рембат".

Военные летчики покажут свое искусство в Рязани на "Авиадартсе".

Десантники будут состязаться в городе Пскове на конкурсе "Десантный взвод".

Конкурс горных подразделений "Эльбрусское кольцо" пройдет в Терсколе в Кабардино-Балкарии, а в городе Муроме будут соревноваться понтонные подразделения на конкурсе "Открытая вода".

Армейские международные игры состоятся с 3 по 17 августа, сообщает ТАСС.