Тысячи военных примут участие в Армейских международных играх - 2019

07 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Тюменская область Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Сибирский ФО Уральский ФО В России
Армейские игры, военные игры, армия (2017) | Фото: armygames2016.mil.ru/

Тысячи военных примут участие в Армейских международных играх - 2019

Более 5 тыс. военнослужащих в составе 200 команд примут участие в Армейских международных игр - 2019.

Всего в ходе АрМИ-2019 будет проведено 32 конкурса на территории России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Китая, Казахстана, Монголии и Узбекистана.

На территории РФ пройдет 15 конкурсов. Так, в Московской области состоятся конкурсы танковых экипажей "Танковый биатлон", военных поваров "Полевая кухня", военных полицейских "Страж порядка", спасательных подразделений "Аварийный район" и военных кинологов "Верный друг".

В Калининградской области будут проводиться соревнования морских пехотинцев "Морской десант".

Тюмень примет международные этапы конкурсов инженерных войск "Безопасный маршрут" и "Инженерная техника".

В Омске будут соревноваться ремонтные подразделения "Рембат".

Военные летчики покажут свое искусство в Рязани на "Авиадартсе".

Десантники будут состязаться в городе Пскове на конкурсе "Десантный взвод".

Конкурс горных подразделений "Эльбрусское кольцо" пройдет в Терсколе в Кабардино-Балкарии, а в городе Муроме будут соревноваться понтонные подразделения на конкурсе "Открытая вода".

Армейские международные игры состоятся с 3 по 17 августа, сообщает ТАСС.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тысячи военных примут участие в Армейских международных играх - 2019

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Армейские международные игры, военные



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров