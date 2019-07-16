07 Августа 2020
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кирпич (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге на полтора месяца закрыли движение по одной из улиц

В связи с проведением строительно-монтажных работ, в Екатеринбурге на улице Шевченко закрыто движение.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, до 28 августа приостановлено движение автотранспорта: троллейбусов, идущих по маршруту №4 по улице Шевченко, от улицы Сулимова до остановки "Станция метро "Динамо" в обоих направлениях, автотранспорта, от дома №73 по улице Мамина-Сибиряка до улицы Луначарского.

По дублеру улицы Шевченко, от улицы Восточной до дома №27 по улице Шевченко, и по нечётной стороне путепровода по улице Шевченко от дома №33 до дома №23 по улице Шевченко, движение будет закрыто до 00 часов 4 августа.

В это время движение автотранспорта будет направлено по улицам Мамина-Сибиряка, Восточной, Уральской.

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В Екатеринбурге на полтора месяца закрыли движение по одной из улиц

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Теги: дорога, ремонт, транспорт



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