07 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
скорая помощь (2016) | Фото: Накануне.ru

В Свердловской области произошли два ДТП с участием детей

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства двух автоаварий с участием детей, которые произошли в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД региона, 15 июля в Кировграде на перекрестке улиц Лермонтова - Калинина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего, который катался на велосипеде.

Мальчик 2012 года рождения выехал на проезжую часть в зоне нерегулируемого перекрестка. Его сбил автомобиль "Мазда". В результате велосипедист был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и гематомой лица.

В Реже в этот же день на дворовой территории дома №23 по улице Максима Горького водитель ВАЗ-2104 наехал на 7-летнюю девочку-пешехода, которая неожиданно вышла на проезжую часть из-за кустов.

У ребенка диагностирован ушиб бедра. Ей назначено амбулаторное лечение.

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В Свердловской области произошли два ДТП с участием детей

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Теги: ДТП, дети



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