"Аэрофлот" купит шесть Airbus A320neo

Авиакомпания "Аэрофлот" закажет в 2020 году шесть среднемагистральных лайнеров нового поколения Airbus A320neo.

Как говорится на сайте госзакупок, конкурс разбит на два лота. Первый предполагает операционный лизинг двух машин, максимальная стоимость контракта - $188,6 млн. Второй лот объявлен по лизингу четырех самолетов, его максимальная стоимость - $377,8 млн. Самолеты должны быть поставлены перевозчику в 2020 году. Срок лизинга - 12 лет.

В настоящее время в парке "Аэрофлота" нет ни одного A321neo, сообщает "Интерфакс".

Ранее "Аэрофлот" разместил на сайте госзакупок два лота по созданию видеороликов.

Один из них – на 30 млн руб. – касается безопасности. "Создание видеофильма-инструкции по аварийно-спасательным средствам ВС ПАО "Аэрофлот" должно быть завершено, согласно техническому заданию, не позднее 22 октября 2019 года. Ролик должен быть озвучен на русском или английском языке, в нем будут озвучены стандартные инструкции по пользованию самолетом и действиям в ЧС.

Второй лот – на 17 млн руб. – интереснее. Это создание 12 имиджевых роликов с участием "знаменитых российских современников". При этом гонорар для знаменитостей не входит в означенную сумму контракта – "Аэрофлот" заплатит им сам. "Каждый из 12 видеороликов будет демонстрироваться на борту ВС через систему развлечений в начале рейса. Видеоролики будут демонстрироваться поочередно (каждый в течение одного месяца)", - говорится в техническом задании. Конкретных имен в ТЗ не значится: это должны быть "спортсмены, телеведущие, актеры, эстрадные "звезды". Первый ролик требуется создать к сентябрю, последний – к декабрю этого года.