07 Августа 2020
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Экономика В России
продуктовый прилавок, продукты, магазин (2018) | Фото: tvc.ru

Российские семьи тратят на питание более 30% своего бюджета

В июне общие затраты среднестатистического российского домохозяйства составили 67,5 тыс. руб., из которых траты только на еду оказались на уровне 20,6 тыс. руб.

По данным исследовательского холдинга "Ромир", Food Index составляет 30,5%. С учетом июньского результата, в среднегодовом выражении индекс составляет 31,8%, что выше показателя 2018 года (30,6%), но ниже значения 2017 года в 32,2%.

Как сообщил президент "Ромир" Андрей Милехин, произошла адаптация к новым ценам, местами были скорректированы зарплаты, жители страны вернулись к привычному уровню затрат на питание, сообщает "Финмаркет".

Как сообщалось ранее, продукты питания продолжат занимать самую большую долю в расходах россиян до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка по итогам опроса "Потребительский индекс Иванова".

В 2019 г. доля расходов россиян на продукты питания выросла до 38,9% против 38,2% в аналогичном периоде 2018 г. Ситуация не изменится, пока продовольственная инфляция будет опережать рост реальных доходов населения. В первом полугодии инфляция составила 5,9, а реальные денежные доходы россиян за тот же период сократились на 2,3%.

Высокую долю в расходах россиян занимает оплата коммунальных услуг, расходы на одежду и выплату кредитов, говорится в исследовании.

Эксперты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС пришли к выводу, что расходы семей на продовольствие увеличиваются. 23,4% жителей тратят на еду половину своих доходов.

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Российские семьи тратят на питание более 30% своего бюджета

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Теги: питание, продукты, бюджет



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