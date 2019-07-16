"Росконтроль": куриное мясо опасно для здоровья

Бедра цыплят-бройлеров угрожают здоровью россиян.

Об этом сообщили эксперты "Росконтроля", которые изучили образцы шести марок. Специалисты проверили продукцию "Петруха", "Ржевское подворье", "Servilux", "Троекурово", "Ясные зори" и "Каждый день". Безопасными из них признаны только куриные бедра последней марки. Тем временем, продукция "Петруха" и "Ржевское подворье" содержит микробы, которых в 30 раз больше, чем допустимо. В мясе первого производителя обнаружили бактерии, относящиеся к группе кишечной палочки, второго — сальмонеллы.

А бедра "Троекурово" оказались и вовсе протухшими: специалисты обнаружили плохой запах и липкую поверхность. Все три перечисленные марки попали в "черный список" организации, сообщает телеканал "360".