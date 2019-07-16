Эксперты прогнозируют падение курса рубля

Рубль ждут серьезное падение.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на главного экономиста крупнейшего банка Польши — PKO — Ярослава Косатого, это произойдет к концу текущего года. Аналитик считает, что рубль может упасть на 9,1%. Это произойдет из-за оттока инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа.

Способствовать этому будет смягчение денежно-кредитной политики Банка России, который может и дальше снижать ключевую ставку. По данным экономиста, ЦБ сделает это еще дважды до конца года.

Из-за того, что в начале года нерезиденты активно покупали ОФЗ на фоне растущих ставок в России и снижающихся в развитых странах, это помогло рублю укрепиться на 11,3% за полгода. Однако в скором времени ситуация может измениться в противоположную сторону, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, на заседании в июле совет директоров Банка России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на 0,5%. Об этом ранее говорила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Мы не исключаем снижение в 50 базисных пунктов. Наверняка будем рассматривать эту возможность", - сказала она.

Напомним, в июне Центральный банк понизил ключевую ставку на 0,25% до 7,5% годовых.