Украина заявила о способности уничтожить Крымский мост

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о способности уничтожить Крымский мост.

По его словам, украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут за несколько минут "снести" сооружение.

Парламентарии России уже прокомментировали данное заявление. Как сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек, Киев до сих пор не представил ни одного доказательства попадания "Нептуна" в цель - украинские военные лишь демонстрировали пуски ракет.

"…Неужели он всерьез думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полетом?" - задался вопросом парламентарий.

Тем временем, сенатор Сергей Цеков считает, что за подобными заявлениями украинских политиков стоит Вашингтон. Парламентарий надеется, что новая власть на Украине будет умнее предыдущей, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в 2018 году украинское министерство по вопросам "временно оккупированных территорий" заявило в Facebook, что Крымский мост якобы смещается. На основании "данных космических снимков" там сделали вывод, что различные части моста то проседают, то поднимаются на десятки миллиметров в год.

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что подобные публикации имеют чисто пропагандистские цели.

"Это рассчитано на украинскую аудиторию, которую они пытаются убедить, что у нас тут все плохо, а на Украине, где замерзают города, все в порядке", – цитируют его РИА Новости.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что заявленные в Киеве цифры просто придуманы, поскольку там не могли ничего измерить.

Как сообщало Накануне.RU, Киев завел уголовное дело из-за строительства Крымского моста. При этом украинский президент Петр Порошенко тайно зарабатывал на его строительстве.