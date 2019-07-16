В Якутии двое детей утонули, четверо взрослых пропали без вести

В Якутии проводится проверка по факту гибели двух детей и пропажи четырех мужчин.

Инцидент произошел на реке Лена в пригороде Якутска. Известно, что детей пытались спасти взрослые. После этого они пропали. На месте работают следователи.

Как говорят спасатели, инцидент произошел в районе острова Понамарев при купании на несанкционированном месте отдыха. На пляже отдыхали десять человек. Во время купания двое детей позвали на помощь, на крики прибежали четверо взрослых. При попытке спасти детей мужчины пропали.

Детей извлекли из воды, но при проведении реанимации их спасти не удалось, сообщает "Интерфакс".