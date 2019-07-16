07 Августа 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО
реанимация, скорая (2015) | Фото: Служба спасения &quot;Сова&quot;

В Якутии двое детей утонули, четверо взрослых пропали без вести

В Якутии проводится проверка по факту гибели двух детей и пропажи четырех мужчин.

Инцидент произошел на реке Лена в пригороде Якутска. Известно, что детей пытались спасти взрослые. После этого они пропали. На месте работают следователи.

Как говорят спасатели, инцидент произошел в районе острова Понамарев при купании на несанкционированном месте отдыха. На пляже отдыхали десять человек. Во время купания двое детей позвали на помощь, на крики прибежали четверо взрослых. При попытке спасти детей мужчины пропали.

Детей извлекли из воды, но при проведении реанимации их спасти не удалось, сообщает "Интерфакс".

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В Якутии двое детей утонули, четверо взрослых пропали без вести

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Теги: Якутия, дети, пляж



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Развитие сюжета:

Ранее 18.07.2019 02:02 Мск В Якутии скорбят по погибшим на реке Лена
Ранее 16.07.2019 08:46 Мск В Якутии нашли тела мужчин, которые пытались спасти утонувших детей

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