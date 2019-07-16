В Казань из-за неполадок вернулся самолет "Победы"

Лайнер лоукостера "Победа", который выполнял рейс по маршруту Казань – Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета.

Это произошло по техническим причинам. Самолет приземлился благополучно. Как сообщила пресс-секретарь перевозчика Елена Селиванова, техническая неисправность не влияла на безопасность полета.

Посадка произведена благополучно. На борту самолета находились 185 пассажиров. С ними работают представители авиакомпании, сообщает РИА "Новости".