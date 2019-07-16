07 Августа 2020
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самолёт boeing-737 авиакомпания победа (2016) | Фото: Накануне.ru

В Казань из-за неполадок вернулся самолет "Победы"

Лайнер лоукостера "Победа", который выполнял рейс по маршруту Казань – Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета.

Это произошло по техническим причинам. Самолет приземлился благополучно. Как сообщила пресс-секретарь перевозчика Елена Селиванова, техническая неисправность не влияла на безопасность полета.

Посадка произведена благополучно. На борту самолета находились 185 пассажиров. С ними работают представители авиакомпании, сообщает РИА "Новости".

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В Казань из-за неполадок вернулся самолет "Победы"

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Теги: самолет, авиация, авиакомпания



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Развитие сюжета:

Ранее 16.07.2019 07:07 Мск Следователи проверяют инцидент с самолетом "Победы" в Казани

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