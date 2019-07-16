07 Августа 2020
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Экономика В бывшем СССР Украина
россия украина флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

Киев продлил эмбарго на ввоз российских товаров

Украинское правительство продлило эмбарго на ввоз товаров из России.

Как следует из постановления правительства, запрет на поставку определенных категорий товаров будет действовать до конца 2020 года. Срок предыдущих ограничений заканчивался 31 декабря 2019 года.

Ранее Киев расширил перечень товаров, ввоз которых на Украину из России запрещен. В него вошли цемент, корма для животных, спички, обои, провода, трубы, стальная посуда, а также тракторы, футболки и прочие товары. Общий объем товаров, которые затронули ограничения, оценивается в $530 млн в год, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в марте бывший президент Украины Петр Порошенко ввел своим указом в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о внесении изменений в персональные санкции против российских юридических и физических лиц. Как сообщает пресс-служба СНБО, санкции введены против 294 юридических и 848 физических лиц.

Отмечается, что в новый санкционный список попали те, кто: строил Крымский мост, причастен к задержанию 25 ноября прошлого года нарушивших российскую границу украинских моряков, организовывал проведению выборов в ДНР и ЛНР, не согласовывал с Киевом посещение российского Крыма, использует музейное собрание Крыма, "распространял издательскую продукцию антиукраинского содержания".

Санкции введены против руководства Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Они включают в себя: блокирование активов на Украине, запрет участия в приватизации, запрет во въезде на Украину, предотвращение выведения капитала с Украины, блокировка интернет-ресурсов.

Продлены санкции против четырех банков с российским капиталом: ПАО "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк".

В список попали глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Крыма Сергей Аксенов, около 200 депутатов Госдумы, чиновники ДНР и ЛНР, владельцы интернет-ресурсов и др.

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Киев продлил эмбарго на ввоз российских товаров

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Теги: эмбарго, Украина, товары



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