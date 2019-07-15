Московские либералы планировали превратить дискуссию с главой МГИК в провокацию

В Москве проходит встреча «независимых» кандидатов в МГД с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым, который захотел поговорить со всеми, кто не согласен с результатами проверки их подписных листов. На предложение откликнулась Любовь Соболь, Илья Яшин Дмитрий Гудков и другие. Причем согласились они на эту встречу не ради того, чтобы поговорить, а для новых провокаций.

Напомним, встречу с Горбуновым навальнисты требовали еще вчера, на несанкционированном митинге у здания избиркома. Естественно, ждать, что глава Мосгоризбиркома к ним выйдет, было бессмысленно, ведь воскресение – выходной день. Тогда даже запустили слух о том, что он действительно на месте, однако якобы спешно покинул рабочее место через черный ход во время акции протеста. Очевидно, ОПГ Навального нужен был не сам Горбунов, а повод для новой провокации. К примеру, юрист так называемого ФБК Любовь Соболь сообщила:

«Я останусь здесь, пока Горбунов не встретится с нами - независимыми кандидатами. Я призываю здесь остаться всех людей, которые могут поддержать нас сейчас».

Попытка разбить палаточный лагерь возле здания избиркома 14 июля также не увенчалась успехом. Ближе к ночи сотрудники правоохранительных органов разогнали митингующих. В частности, задержали организаторов несанкционированного митинга Илью Яшина, Любовь Соболь и Ивана Жданова.

Сам Горбунов случившееся назвал не демократией, а «анархией», и предложил кандидатам личную встречу с каждым, чтобы цивилизованно обсудить претензии.

Однако итог встречи вполне предсказуем – навальнистам не нужен мирный диалог, им нужна провокация. Этим они и будут пользоваться в своих корыстных целях. Чем больше они воюют с «режимом», тем больше их спонсорская поддержка с Запада. Поэтому компромиссов ждать не приходится.