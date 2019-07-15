Московские либералы планировали превратить дискуссию с главой МГИК в провокацию

07 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Москва
Мосгордума, Московская городская дума, МГД (2018) | Фото: nakanune.ru

Московские либералы планировали превратить дискуссию с главой МГИК в провокацию

В Москве проходит встреча «независимых» кандидатов в МГД с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым, который захотел поговорить со всеми, кто не согласен с результатами проверки их подписных листов. На предложение откликнулась Любовь Соболь, Илья Яшин Дмитрий Гудков и другие. Причем согласились они на эту встречу не ради того, чтобы поговорить, а для новых провокаций.

Напомним, встречу с Горбуновым навальнисты требовали еще вчера, на несанкционированном митинге у здания избиркома. Естественно, ждать, что глава Мосгоризбиркома к ним выйдет, было бессмысленно, ведь воскресение – выходной день. Тогда даже запустили слух о том, что он действительно на месте, однако якобы спешно покинул рабочее место через черный ход во время акции протеста. Очевидно, ОПГ Навального нужен был не сам Горбунов, а повод для новой провокации. К примеру, юрист так называемого ФБК Любовь Соболь сообщила:

«Я останусь здесь, пока Горбунов не встретится с нами - независимыми кандидатами. Я призываю здесь остаться всех людей, которые могут поддержать нас сейчас».

Попытка разбить палаточный лагерь возле здания избиркома 14 июля также не увенчалась успехом. Ближе к ночи сотрудники правоохранительных органов разогнали митингующих. В частности, задержали организаторов несанкционированного митинга Илью Яшина, Любовь Соболь и Ивана Жданова.

Сам Горбунов случившееся назвал не демократией, а «анархией», и предложил кандидатам личную встречу с каждым, чтобы цивилизованно обсудить претензии.

Однако итог встречи вполне предсказуем – навальнистам не нужен мирный диалог, им нужна провокация. Этим они и будут пользоваться в своих корыстных целях. Чем больше они воюют с «режимом», тем больше их спонсорская поддержка с Запада. Поэтому компромиссов ждать не приходится.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Московские либералы планировали превратить дискуссию с главой МГИК в провокацию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мосгоризбирком, Валентин Горбунов, несанкционированный митинг, провокация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров