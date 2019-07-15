Активисты Ликино-Дулево после избиений перекрыли трассу. Чиновники уверяют, что с ними всё обсудят

Активисты, протестующие против вырубки леса под свалку рядом с Ликино-Дулево в Московской области и избитые ранее сегодня сотрудниками полиции, перекрыли трассу А108 в районе деревни Слободище.

Как заявила активистка Ольга Быстрицкая, в лесу собралось больше сотни жителей деревни, несколько человек задержали, остальные перекрыли трассу, чтобы привлечь к своей проблеме внимание властей.

Между тем, подмосковные чиновники заявили, что еще не принято решение о строительстве свалки и комплекса по переработке отходов в Ликино-Дулево и что отведенный под свалку участок не относится к лесному фонду. Активистам также пообещали дать возможность заказать альтернативную экспертизу участка.

Напомним, сегодня в подмосковном Орехово-Зуевском районе жестко разогнали противников строительства мусороперерабатывающего завода. Двух активистов задержали, одну девушку госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. Еще несколько человек получили ушибы.