Из Москвы могли похитить девушку для принуждения к замужеству в Чечне

20-летнюю девушку, предположительно, похитили из Москвы для принуждения к замужеству в Чечне. За поступающей информацией следит чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе уполномоченного.

"Насколько мне известно, данное происшествие, если таковое случилось, на территории Чеченской Республики не зарегистрировано", - сказал Нухажиев.

"Кавказскую пленницу", по данным СМИ, вывезли в Чечню родственники. Но, как считает чеченский омбудсмен, в описываемые события верится с трудом, так как браков по принуждению в республике он не припомнит.

"Такие действия по отношению к своей дочери очень строго осудили бы в чеченском обществе", - отметил он.