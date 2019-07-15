06 Августа 2020
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кавказская пленница (2013) | Фото:

Из Москвы могли похитить девушку для принуждения к замужеству в Чечне

20-летнюю девушку, предположительно, похитили из Москвы для принуждения к замужеству в Чечне. За поступающей информацией следит чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе уполномоченного.

"Насколько мне известно, данное происшествие, если таковое случилось, на территории Чеченской Республики не зарегистрировано", - сказал Нухажиев.

"Кавказскую пленницу", по данным СМИ, вывезли в Чечню родственники. Но, как считает чеченский омбудсмен, в описываемые события верится с трудом, так как браков по принуждению в республике он не припомнит.

"Такие действия по отношению к своей дочери очень строго осудили бы в чеченском обществе", - отметил он.

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Из Москвы могли похитить девушку для принуждения к замужеству в Чечне

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Теги: Нурди Нухажиев, замужество, кавказская пленница



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