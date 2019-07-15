Арестован владелец НПЗ - тюменской "визитной карточки" Собянина

Основной владелец группы "Новый поток", в которую входит Антипинский НПЗ в Тюмени, Дмитрий Мазуров арестован на два месяца. Об этом пишет РИА "Новости". Такое решение принял Тверской суд Москвы.

Мазуров подозревается в хищении 1,8 млрд руб. у "Сбербанка". Также стало известно, что уголовное дело возбуждено по заявлению "Сбербанка".

Представитель следствия в ходе заседания по мере пресечения Мазурову заявил, что он подозревается в мошенничестве в составе преступной группы. Мазуров пообещал сотрудничать со следствием и просил отпустить под залог в 3 млн руб.

Сам бизнесмен вины не признал и назвал уголовное дело "смешным".

Отметим, что Антипинский НПЗ - "визитная карточка" Тюменской области еще со времен губернаторства Сергея Собянина. Это первый частный НПЗ в постсоветской России, построенный с нуля. Владельцем актива также является сокурсник президента РФ Николай Егоров.

Как отмечал в интервью Накануне.RU директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов, история предприятия – драма не акционеров завода и "Сбербанка", а всей независимой нефтепереработки. "История показала, что в России независимая переработка невозможна. В ситуации демпфера, который интересен только ВИНКам, имеющим и добычу, и переработку, совершенно не учитываются интересы независимого сегмента", – говорит Симонов.