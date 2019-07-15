Задержаны два офицера ФСБ по защите конституционного строя

Офицеров ФСБ по защите конституционного строя обвинили в вымогательстве.

По данным РБК, два офицера Службы по защите конституционного строя ФСБ задержаны по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, они требовали с руководства Moscow Holiday Hotel деньги за разрешение конфликта с собственником здания.

В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда подтвердили факт ареста сотрудников 2-й службы Сергея Богданова и Сергея Иванова (находится под домашним арестом).

Согласно материалам дела, Иванов и Богданов попытались получить с владельцев ООО "Москоу Холидэй", которое управляет гостиницей Moscow Holiday Hotel в Мнёвниках, 5 млн руб. в месяц. Якобы силовики предлагали услуги по решению конфликтной ситуации между представителями компании и собственником здания (АО "Мострансагентство").

Напомним, ранее в СМИ появились подробности о так называемых членах "банды ФСБ", задержанных в Москве по подозрению в разбое и похищении 140 млн руб. Сообщалось, что в уголовном деле 15 фигурантов. Восемь объявлены в розыск. При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ "Альфа", которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться.