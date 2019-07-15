Новой реформы пока не будет: "заморозку" накопительной части пенсии продлят

В России продлят "заморозку" накопительной части пенсии. Мораторий может быть продлен еще на год, до 2022 года включительно, об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на документы.

Мораторий был введен в 2014 году. В декабре 2018 года Владимир Путин продлил его до 2021 года включительно.

На период моратория страховые взносы направляются в полном объеме на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений. Этот шаг должен уменьшить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд.

Продление моратория прокомментировал экономист Никита Кричевский: "Среди прочего это означает, что правительство не видит перспектив внедрить систему ИПК до этого времени. "Накопительные" взносы по-прежнему будут учитываться на индивидуальных лицевых счетах в ПФР", - отметил он.

Напомним, как писало Накануне.RU, индивидуальный пенсионный капитал может заменить накопительную часть пенсии. Предполагалось, что отчисления в размере до 6% от зарплаты будут добровольными, софинансировать накопления смогут работодатели. Вместе с тем, сообщалось, что россиян будут подключать к новой системе без их согласия.