В Кургане упавшее дерево чуть не раздавило семью с двумя детьми

В Кургане упавшее дерево чуть не обрушилось на семью с двумя детьми.

Как рассказала Накануне.RU очевидец событий Елена, жительница дома №13А на улице Криволапова, инцидент произошел во второй половине дня 15 июля.

"Дерево стояло на территории детского сада "Дружная семейка", мы мимо проходили, у меня детки впереди меня шли. Внезапно дерево упало на забор, если бы они чуть вперед пробежали, упало бы на них. Я просто в шоке. Почему нельзя было заранее это дерево убрать, ведь видно же, что у него ствол трухлявый и его давно уже нужно было спилить", - сообщила Елена.

Дерево росло на территории детского сада. С руководством дошкольного учреждения Накануне.RU связаться не удалось, на звонки никто не ответил.