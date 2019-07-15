06 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
дерево, Шевелевка, Криволапова (2019) | Фото:Накануне.RU

В Кургане упавшее дерево чуть не раздавило семью с двумя детьми

В Кургане упавшее дерево чуть не обрушилось на семью с двумя детьми.

Как рассказала Накануне.RU очевидец событий Елена, жительница дома №13А на улице Криволапова, инцидент произошел во второй половине дня 15 июля.

"Дерево стояло на территории детского сада "Дружная семейка", мы мимо проходили, у меня детки впереди меня шли. Внезапно дерево упало на забор, если бы они чуть вперед пробежали, упало бы на них. Я просто в шоке. Почему нельзя было заранее это дерево убрать, ведь видно же, что у него ствол трухлявый и его давно уже нужно было спилить", - сообщила Елена.

Дерево росло на территории детского сада. С руководством дошкольного учреждения Накануне.RU связаться не удалось, на звонки никто не ответил.

дерево, Шевелевка, Криволапова(2019)|Фото:Накануне.RU

дерево, Шевелевка, Криволапова(2019)|Фото:Накануне.RU

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В Кургане упавшее дерево чуть не раздавило семью с двумя детьми

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Теги: Дружная семейка, Курган, детский сад, Криволапова, дерево



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