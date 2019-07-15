Защита попросила освободить Мазурова под залог в 3 млн

Защита совладельца группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова попросила освободить бизнесмена под залог в 3 млн руб. В эти минуты в Тверском суде Москвы идет заседание по избранию меры пресечения.

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Следствие ходатайствует о заключении Мазурова под стражу, сообщает RNS. Представитель следствия в ходе заседания по мере пресечения Мазурову заявил, что он подозревается в мошенничестве в составе преступной группы.

Мазурова подозревают в мошенничестве на сумму $29 млн, сообщает РБК из сала суда. Речь идет о кредита "Сбербанка", который не был возвращен, так как Мазуров и "неустановленные лица" распределили его по своему усмотрению.



Ранее стало известно, что уголовное дело возбуждено по заявлению "Сбербанка".