В Перми судят сотрудницу ЧОПа, пропустившую в школу №127 напавших на учеников преступников

В суд ушло дело сотрудницы одного из ЧОПов, которая работала в пермской школе №127 в день нападения на её учеников, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, нападение произошло 15 января прошлого года. Учительница Наталья Шагулина, защищая своих подопечных, получила 17 ножевых ранений и была впоследствии награждена президентом России медалью "За отвагу". Один из налётчиков получил ранее девять лет восемь месяцев воспитательной колонии и принудительное амбулаторное лечение у психиатра.

Второй нападавший получил за покушение на убийство семь лет воспитательной колонии, а также принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Он должен будет заплатить пострадавшим более 5 млн руб. Он подал апелляцию, однако региональная инстанция оставила приговор без изменений.

Дело сотрудницы частного охранного предприятия, работавшей в тот день в школе, передано в суд, сообщает "РБК".