"Жители уже устали от этих раскопок". Котова потребовала взять на особый контроль проведение земляных работ в Челябинске

Врио главы Челябинска Наталья Котова потребовала от чиновников взять на особый контроль проведение земляных работ в городе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"Жители города уже устали от этих раскопок. Наведите порядок в этой сфере", - потребовала она.

Как рассказал начальник управления благоустройства города Владимир Жучков, на 90% земляные работы проводятся при авариях на теплотрассе. На устранение повреждений дается 10 дней, но, если работы не успевают закончить в указанный срок, ордер продлевают.

"К сожалению, эта проблема в городе стоит довольно остро. Мы постоянно слышим жалобы горожан. Не одна сотня ордеров выдана нашей административно-технической инспекцией. На мой взгляд, причина в ненадлежащем контроле: мало выдать ордер и соблюдать сроки, нужно еще внимательно отслеживать его продление", - считает Наталья Котова.

Врио главы города поручила провести анализ всех ордеров.