06 Августа 2020
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Общество Курганская область
шадринск (2016) | Фото: Накануне.ru

Специалисты лаборатории Центра экологических проблем подтвердили, что в Шадринске нет загрязнения воздуха

В Шадринске местные сторонники оппозиционера Алексея Навального и представители движения "Весна" пытаются различными акциями донести до местного населения ложную информацию о вреде местного предприятия "Технокерамика".

Одно из последних заявлений - это превышение ядовитых веществ в воздухе в городе. Однако после проведения исследований выяснилось, что концентрация волокон хризотил-асбеста в воздухе возле "Технокерамики" не превышает уровень гигиенического норматива для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, об этом Накануне.RU сообщили в аккредитованной лаборатории Центра экологических проблем асбеста АО "НИИпроектасбест".

Соответствующие замеры были включены в программу расширенного экологического мониторинга, который проводит в этом году "Технокерамика". Анализ проб показал, что никаких оснований для беспокойства нет, уровень содержания хризотила не только не достигает предельного норматива, а в тысячи раз меньше него. Это совпадает с итогами исследования, которое та же лаборатория провела в Шадринске в прошлом году.

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Специалисты лаборатории Центра экологических проблем подтвердили, что в Шадринске нет загрязнения воздуха

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Теги: Технокерамика, Шадринск, воздух, пробы



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