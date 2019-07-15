В Нижневартовске 15 сирот получили квартиры

В Нижневартовске в старой части города (16-П микрорайон) состоялось новоселье. Квартиры в домах по улице Заводской и Льва Толстого получили дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Начальник отдела по работе с муниципальным жилищным фондом управления по жилищной политике администрации города Татьяна Банченко рассказала, что администрация города предоставляет 15 квартир в домах-новостройках.

"Жилье выдается по федеральной программе. Квартиры с чистовой отделкой, с сантехникой", - сказала она

Алена Петренко окончила школу. Получила права. Подала документы в несколько вузов. Теперь в собственном жилье начинается новая взрослая жизнь. Следуя традиции, первой девушка в квартиру запустила кошку. Как добавили в управлении по жилищной политике, следующее новоселье состоится в конце июля – начале августа.

Напомним, ранее глава Нижневартовска Василий Тихонов встретился с жителями домов по улице Нововартовской, что в старой части города. Он рассказал, что после завершения строительства улицы старая часть города получит новый стимул для развития. Вскоре там откроется филиал детской поликлиники.