В Нижневартовске 15 сирот получили квартиры

06 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Новоселье сироты Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске 15 сирот получили квартиры

В Нижневартовске в старой части города (16-П микрорайон) состоялось новоселье. Квартиры в домах по улице Заводской и Льва Толстого получили дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Начальник отдела по работе с муниципальным жилищным фондом управления по жилищной политике администрации города Татьяна Банченко рассказала, что администрация города предоставляет 15 квартир в домах-новостройках.

"Жилье выдается по федеральной программе. Квартиры с чистовой отделкой, с сантехникой", - сказала она

Алена Петренко окончила школу. Получила права. Подала документы в несколько вузов. Теперь в собственном жилье начинается новая взрослая жизнь. Следуя традиции, первой девушка в квартиру запустила кошку. Как добавили в управлении по жилищной политике, следующее новоселье состоится в конце июля – начале августа.

Новоселье сироты Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Новоселье сироты Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Напомним, ранее глава Нижневартовска Василий Тихонов встретился с жителями домов по улице Нововартовской, что в старой части города. Он рассказал, что после завершения строительства улицы старая часть города получит новый стимул для развития. Вскоре там откроется филиал детской поликлиники.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске 15 сирот получили квартиры

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: новоселье, сироты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




Новости партнеров