"Все, что построил СССР, в России даже покрасить не в состоянии". Челябинцы назвали Советский Союз "более развитой цивилизацией"

Челябинский урбанист Лев Владов опубликовал в соцсети фотографию, на которой изображено панно "Завоевание космоса" на фасаде здания Политехнического колледжа. Оно было создано в апреле 1976 года к 15-летию первого полета человека в космос. Автор панно — художник Владимир Мишин.

"Эта мозаика — источник моего вдохновения и веры в силу нашего общества. Каждый раз я испытываю эмоциональный подъём, проезжая мимо него. Здесь изображена история прогрессивного человечества, очарованного наукой и вырвавшегося в космос, вперед, на пути к познанию. Это развитое общество — здесь женщины и мужчины работают вместе, и это важная смысловая деталь. Я смотрю на эту мозаику, как на послание предков", - написал Лев Владов.

В комментариях жители города назвали Советский Союз "более развитой цивилизацией", отметив, что в те годы строились ракеты и самолеты, АЭС, университеты, а в современной России не могут даже "покрасить" наследие СССР.

"Это памятник более развитой цивилизации, которая ушла в прошлое, к сожалению. Было время, когда люди хотели и умели созидать. Советские люди. Люди с большой буквы", - написал пользователь.

"Знаете, когда по ТВ показывают древние города, храмы, сооружения посреди джунглей, поражаешься, кто это строил, если теперь на этой территории живут страны "третьего мира". А потом выходишь на улицу и понимаешь, что удивляться нечему. Каких-то 40-50 лет назад строили АЭС, города, ракеты, самолёты, университеты и прочее, и прочее. И строила это другая цивилизация, на территории которой живём мы, современные россияне. "Все, что построил СССР, в РФ даже покрасить не в состоянии", - считает другой подписчик.