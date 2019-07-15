Пострадавшая в беспорядках в Подмосковье активистка попала в реанимацию

В лесу под Орехово-Зуево, где возле поселка Ильинский погост и станции Куровская местные жители протестуют против строительства комплекса по переработке отходов (КПО), произошли столкновения десятков активистов с полицией.

Как рассказали Накануне.RU сами активисты, с весны они несут дежурство в лесу. Поскольку территория довольно сильно заболочена, строители могут подъехать к своему лесному объекту только одним путем, который активисты и охраняют.

"Полиция просто налетела, как ветер, ураган, избили палками. Женщина упала на землю. Черепно-мозговая травма и травма позвоночника. Как она себя чувствует сейчас, неизвестно, активисты не могут до нее дозвониться. Ее зовут Светлана Карева. Мы вызвали "скорую", она приехала прямо в лес. Тут трасса проходит", - рассказала Накануне.RU активистка Ольга, которая присутствовала на месте и наблюдала происходящее своими глазами.

По данным активистов, пострадавшая женщина в настоящий момент находится в реанимационном отделении местной больницы.

Отметим, что противостояние в Орехово-Зуевском районе идет с весны 2019 года. Представители администрации Ликино-Дулевского городского округа заявляют, что располагают всей необходимой документацией на участок земли, на котором предполагается строительство, а также проектной документацией. Более того, строительство мусороперерабатывающего завода и организация свалки, как говорят чиновники, начнется только после всех необходимых экспертиз. Кроме того, по словам чиновников, в зоне строительства нет деревьев. Активисты, напротив, утверждают, что вырубка деревьев уже ведется и она незаконна. Учитывая, что некоторым деревьям в лесу около ста лет, а речь идет о строительстве масштабного объекта площадью 36 га, они настаивают на немедленном сворачивании всех работ и называют происходящее "рейдерским захватом" леса. Отметим, в 700 метрах от предполагаемого объекта уже находятся садовые общества и дачи. Всего же в радиус загрязнения от будущего завода может попасть около 30 деревень. Кроме того, как утверждают противники строительства КПО, публичные общественные слушания, которые перед началом работ провели местные власти, были фикцией. Чиновники же настаивают на том, что их посетило около шести тысяч человек.

"Мы настолько бесправны и беззащитны, губернатор обманывает, президент не слышит, или решил не обращать почему-то внимание на подобные вещи", - комментирует Ольга ситуацию.

Оперативно получить комментарии в администрации Московской области и городского округане удалось. Отметим, что ряд СМИ сообщал, что протесты подавляли бойцы Росгвардии. Между тем, на протяжении истории с протестами вокруг этого участка леса Росгвардия отрицала свое участие в них, а активисты утверждали, что с ними работает полиция. Также и по инциденту с пострадавшей женщиной в Росгвардии заявили Накануне.RU, что не имеют к нему отношения.