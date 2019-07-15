Кизел, Гремячинск, Горнозаводск и Губаха получат 130 миллионов на модернизацию систем теплоснабжения

Городам Кизеловского угольного бассейна – Кизелу, Гремячинску, Горнозаводску и Губахе – выделили 130 млн руб. на модернизацию систем теплоснабжения и подготовку к отопительному сезону, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Об этом на совещании по подготовке к осенне-зимнему периоду в территориях Кизеловского угольного бассейна рассказал губернатор Максим Решетников. По его словам, для обеспечения надёжного энергоснабжения местного населения вопросу подготовки к отопительному сезону традиционно уделяется повышенное внимание.

"Провели совещание совместно с краевой прокуратурой. Несмотря на то, что последние два года выделяем дополнительные средства на улучшение ситуации в сфере ЖКХ и налаживаем платёжную дисциплину, вопросы всё равно остаются: накопленные проблемы быстро не решить. Кизелу, Гремячинску, Горнозаводску и Губахе выделили порядка 130 млн руб. на модернизацию систем теплоснабжения и подготовку к отопительному сезону", – сказал Решетников.

Говоря о низкой платёжной дисциплине в КУБе, Решетников заявил, что главы территорий должны контролировать энергоснабжающие организации, в первую очередь, муниципальные, чтобы те не допускали роста задолженности перед поставщиками ресурсов. По словам заместителя председателя Правительства Пермского края Антона Удальева, накопленные проблемы во многом связаны с невысоким профессиональным уровнем специалистов на местах.

"Сейчас многие территории вошли в объединительный процесс, поэтому в них появляются единые центры принятия решений. Краевому правительству приходится брать шефство над проблемными территориями, поскольку муниципалитеты, даже при наличии краевого финансирования, самостоятельно не справляются", - сказал он.

Наиболее сложная ситуация с водоснабжением – в Кизеле и Гремячинске. Износ сетей превышает 90%. Губернатор поручил в течение года провести ревизию систем водоснабжения, чтобы разработать план по их модернизации. Краевое правительство готово дать на это деньги.

Вместе с тем, для подготовки к отопительному сезону из бюджета края муниципалитетам Кизела, Гремячинска, Горнозаводска и Губахи направлено дополнительно более 36 млн руб., из которых 19 достанутся Кизелу – там износ составляет от 80 до 100%. Деньги пойдут на ремонт и замену изношенных тепловых сетей в самом Кизеле, посёлках Северный Коспашский, Центральный Коспашский и Южный Коспашский Кизеловского городского округа. Кроме того, Кизел в этом году получил 18 млн руб. на проектирование модельных котельных и техническое перевооружение существующих объектов тепловой генерации.

Добавим в ближайшие три гола правительство планирует потратить 1,5 млрд руб. на модернизацию систем теплоснабжения в муниципалитетах. В 2019–21 гг. планируется построить порядка 40 блочных котельных и реконструировать 70 существующих. Более качественные услуги теплоснабжения смогут получать 530 тыс. жителей региона. В 2019 г. на это потратят 430 млн руб..