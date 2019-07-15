Бывшая жена Аршавина прокомментировала слухи о новом романе и рассказала, какой будет ее свадьба

Бывшая гражданская супруга футболиста Андрея Аршавина, мать трех его детей, а также успешная телеведущая Юлия Барановская опровергла слухи о своей "лесной свадьбе". Ранее ряд СМИ сообщил о том, что звезда Первого канала тайно вышла замуж за своего друга и коллегу Александра Телесова.

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И вот что по этому поводу думает Барановская: "Дорогие мои, многоуважаемые СМИ, давайте уважать друг друга. У вас у всех есть мой номер телефона и прежде чем писать такую редкую чушь, могли бы позвонить и спросить лично у меня, правда ли я вышла замуж! Александр Телесов мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет, мы просто путешествуем вместе! P.S. И ещё одно маленькое уточнение, когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду".