Матвиенко: Усыновление детей однополыми семьями ведет к вырождению человечества

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что право однополым семьям усыновлять детей приведет к вырождению человечества.

По ее словам, в последнее время в мире размываются и разрушаются такие "фундаментальные основы счастья", как семья, дети, родители.

"Можно ли представить, что вместо первого слова "мама", младенец произнесет – "родитель номер один"?", - цитирует Матвиенко РИА Новости.

Напомним, в 2014 году Россия ограничила усыновление сирот в страны с легальными однополыми браками.

Иностранные граждане, желающие усыновить российского ребенка, теперь обязаны подавать в органы опеки документ, который подтверждает, что законодательство их государства не позволяет заключать однополые браки.