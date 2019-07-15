06 Августа 2020
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (2014) | Фото: Совет Федерации

Матвиенко: Усыновление детей однополыми семьями ведет к вырождению человечества

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что право однополым семьям усыновлять детей приведет к вырождению человечества.

По ее словам, в последнее время в мире размываются и разрушаются такие "фундаментальные основы счастья", как семья, дети, родители.

"Можно ли представить, что вместо первого слова "мама", младенец произнесет – "родитель номер один"?", - цитирует Матвиенко РИА Новости.

Напомним, в 2014 году Россия ограничила усыновление сирот в страны с легальными однополыми браками.

Иностранные граждане, желающие усыновить российского ребенка, теперь обязаны подавать в органы опеки документ, который подтверждает, что законодательство их государства не позволяет заключать однополые браки.

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Матвиенко: Усыновление детей однополыми семьями ведет к вырождению человечества

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Теги: валентина матвиенко, однополые пары, дети



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