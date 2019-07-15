У пермяков списали деньги за несуществующие поездки на трамвае

Жители Перми в соцсетях пожаловались на необоснованное списание платы за проезд в трамвае, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня с меня трижды сняли оплату за проезд. Первый раз как и положено, при покупке билета в трамвае №11, а через три часа с разницей в пять минут еще два раза по 20 руб", - пожаловалась пермячка Екатерина.

"Сегодня не оплачивал проезд, однако одновременно произошло списание за три поездки, что крайне нелогично. Вчера один раз проехал и было одно списание все логично. Прошу пояснить причину произошедшего события. И вернуть, вероятно, незаконно изъятую у меня сумму", - заявил интернет-пользователь Станислав.

"Сегодня у четырех человек одновременно были списаны с карт 20 рублей за проезд, хотя им никто не пользовался. Что за шутка с последствием?" - пишет интернет-пользовательница Оксана. Подобных сообщений десятки. Пермяки утверждают, что с них списали деньги, несмотря на то, что они расплачивались наличными или и вовсе не ездили на трамвае.

Ситуацию прокомментировали в городском департаменте дорог и транспорта. В ведомстве отметили, что списание происходит за прошлые поездки, которые были совершены с 1 по 14 июля.

"В связи с переходом на Единую систему оплаты проезда Пермского края в начале июля текущего года, возникла ситуация, при которой часть массива данных с валидаторов была загружена в систему только сейчас. Детальную историю оплаты проезда можно посмотреть на сайте МКУ "ГорТранс" во вкладке "Электронный билет", - подчеркнули в ведомстве.