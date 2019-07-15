Депутаты Госдумы предлагают свердловчанам получить дополнительные деньги на дороги

06 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
объезд объектов, ремонтируемых в рамках национального проекта &quot;Безопасные дороги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Госдумы предлагают свердловчанам получить дополнительные деньги на дороги

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Свердловскую область прибыли депутаты Государственной думы – наш земляк Андрей Альшевских и заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский, избранный от Тульской области. В ходе совместного объезда с дорожниками нескольких объектов, парламентарии поделились хорошей новостью: в этом году при корректировке федерального бюджета регион может получить дополнительное финансирование на ремонт и строительство трасс.
Читайте также:

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, Афонский отметил, что Свердловская область по сравнению с другими субъектами РФ строит дороги очень активно, только в этом году работы идут на более ста объектах.

"У вас хорошие стартовые позиции, сильные подрядные организации, рядом сырьевая база строительных материалов, - отметил заместитель председателя транспортного комитета Госдумы. – В каждом регионе свои проблемы, а у вас, что касается строительства и ремонта дорог, мне видится один нюанс: досрочное выполнение объёма работ и, как следствие, недостаток финансирования, чтобы продолжить начатое".

Владимир Афонский(2019)|Фото: Накануне.RU

Альшевских, со своей стороны, заявил Накануне.RU, что обещанные на этот год федерацией средства на уральских дорогах практически освоены. Осенью текущего года, когда Госдума начнёт корректировку бюджета, в российском правительстве проведут анализ, насколько эффективно на местах потрачены деньги на нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Уже понятно, что среди регионов есть отстающие, поэтому средства, которые они не смогли освоить, вполне реально перераспределить в пользу передовиков, в том числе направить на Средний Урал.

Андрей Альшевских(2019)|Фото: Накануне.RU

"Сегодня мы попросили и областное руководство, и руководителей местных подрядных организаций подключится к этому вопросу, чтобы мы, депутаты заранее видели заявки на выделение федеральных денег, - сказал Альшевских. – Есть уникальная возможность, когда в каком-то субъекте, например, не готова документация или не осваиваютсясредства, то финансы могут быть перераспределены, в том числе, в Свердловскую область ".

ремонт дороги на перекрестке ул. Серафимы Дерябиной-Объездная(2019)|Фото: Накануне.RU

ремонт дороги на перекрестке ул. Серафимы Дерябиной-Объездная(2019)|Фото: Накануне.RU

Транспортное кольцо на ул. Серафимы Дерябиной – Объездной. Первый этап: пуск сквозного движения (по ул. Серафимы Дерябиной между микрорайоном Академический и центром города) запланирован на ноябрь этого года. На втором этапе (не раньше 2021 года) введут путепровод по Объездной, подняв его над ул. Серафимы Дерябиной.

ремонт моста на участке трассы М-5(2019)|Фото: Накануне.RU

мост на участке трассы М-5(2019)|Фото: Накануне.RU

Федеральная трасса М-5 "Урал", выезд из Екатеринбурга на Челябинск. Практически закончен капитальный ремонт путепровода, по которому через 10 дней планируют открыть движение в сторону Арамили.

техника, ремонт дороги(2019)|Фото: Накануне.RU

техника, ремонт дороги(2019)|Фото: Накануне.RU

Участок автодороги посёлок Семь Ключей – Большой Исток (на ЕКАДе). Общая протяжённость новой дороги - 10,3 км. Контракт на 4,7 млрд руб. на строительство 2-й очереди четырёхполосной дороги, рассчитанный до 2022 года, практически выполнен.

машина дорожного контроля(2019)|Фото: Накануне.RU

В завершение объезда депутаты Госдумы поделились с корреспондентом Накануне.RU "рецептом", как получить средства на уральские дороги самым коротким способом. Про их словам, Свердловская область является лидером исполнения нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". И если в кабмин из региона заранее поступят "защищённые" экспертами и проектами заявки, то куратор нацпроекта вице-премьер Максим Акимов, а также руководитель проекта - министр транспорта РФ Евгений Дитрих – могут принять решение о распределении средств "внутри" проекта гораздо оперативнее парламентариев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты Госдумы предлагают свердловчанам получить дополнительные деньги на дороги

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дороги, нацпроект, Госдума, Андрей Альшевских, Владимир Афонский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




Новости партнеров