Депутаты Госдумы предлагают свердловчанам получить дополнительные деньги на дороги

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Свердловскую область прибыли депутаты Государственной думы – наш земляк Андрей Альшевских и заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский, избранный от Тульской области. В ходе совместного объезда с дорожниками нескольких объектов, парламентарии поделились хорошей новостью: в этом году при корректировке федерального бюджета регион может получить дополнительное финансирование на ремонт и строительство трасс.

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Как передаёт корреспондент Накануне.RU, Афонский отметил, что Свердловская область по сравнению с другими субъектами РФ строит дороги очень активно, только в этом году работы идут на более ста объектах.

"У вас хорошие стартовые позиции, сильные подрядные организации, рядом сырьевая база строительных материалов, - отметил заместитель председателя транспортного комитета Госдумы. – В каждом регионе свои проблемы, а у вас, что касается строительства и ремонта дорог, мне видится один нюанс: досрочное выполнение объёма работ и, как следствие, недостаток финансирования, чтобы продолжить начатое".

Альшевских, со своей стороны, заявил Накануне.RU, что обещанные на этот год федерацией средства на уральских дорогах практически освоены. Осенью текущего года, когда Госдума начнёт корректировку бюджета, в российском правительстве проведут анализ, насколько эффективно на местах потрачены деньги на нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Уже понятно, что среди регионов есть отстающие, поэтому средства, которые они не смогли освоить, вполне реально перераспределить в пользу передовиков, в том числе направить на Средний Урал.

"Сегодня мы попросили и областное руководство, и руководителей местных подрядных организаций подключится к этому вопросу, чтобы мы, депутаты заранее видели заявки на выделение федеральных денег, - сказал Альшевских. – Есть уникальная возможность, когда в каком-то субъекте, например, не готова документация или не осваиваютсясредства, то финансы могут быть перераспределены, в том числе, в Свердловскую область ".

Транспортное кольцо на ул. Серафимы Дерябиной – Объездной. Первый этап: пуск сквозного движения (по ул. Серафимы Дерябиной между микрорайоном Академический и центром города) запланирован на ноябрь этого года. На втором этапе (не раньше 2021 года) введут путепровод по Объездной, подняв его над ул. Серафимы Дерябиной.

Федеральная трасса М-5 "Урал", выезд из Екатеринбурга на Челябинск. Практически закончен капитальный ремонт путепровода, по которому через 10 дней планируют открыть движение в сторону Арамили.

Участок автодороги посёлок Семь Ключей – Большой Исток (на ЕКАДе). Общая протяжённость новой дороги - 10,3 км. Контракт на 4,7 млрд руб. на строительство 2-й очереди четырёхполосной дороги, рассчитанный до 2022 года, практически выполнен.

В завершение объезда депутаты Госдумы поделились с корреспондентом Накануне.RU "рецептом", как получить средства на уральские дороги самым коротким способом. Про их словам, Свердловская область является лидером исполнения нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". И если в кабмин из региона заранее поступят "защищённые" экспертами и проектами заявки, то куратор нацпроекта вице-премьер Максим Акимов, а также руководитель проекта - министр транспорта РФ Евгений Дитрих – могут принять решение о распределении средств "внутри" проекта гораздо оперативнее парламентариев.